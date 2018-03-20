Зинэтула Билялетдинов: "Необязательные удаления Свитова? Мы должны с этим разобраться"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над "Металлургом" (5:2) в третьем матче Восточной конференции Кубка Гагарина подчеркнул, что его команде на протяжении всей встречи было непросто. Он также добавил, что защитник Альберт Яруллин еще не до конца готов играть.

– Хорошая боевая игра. Ребята сработали хорошо, – приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Билялетдинова. – Готовимся к завтрашнему матчу.

– Команда забросила быстрые шайбы, но в концовке первого периода "Металлург" выглядел активнее. С чем это связано?

– Это сильная команда, у которой хорошая атака. Нам вообще на протяжении всей игры было непросто.

– Альберт Яруллин готов играть?

– Не совсем, но он на подходе.

– Оба пропущенных гола были после необязательных удалений Александра Свитова.

– Согласен с этим. Мы должны с этим разобраться.

Казанцы повели в серии со счетом 2-1. Следующий матч пройдет завтра, 21 марта, и начнется в 17.00 по московскому времени.