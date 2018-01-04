Зинэтула Билялетдинов: "Для "Ак Барса" игра против "Торпедо" сложилась удачно"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" (7:3) отметил, что у его команды было задание играть до конца. Специалист также добавил, что для казанцев минувшая встреча сложилась успешно.
– Прежде всего, всех с Новым годом, – цитирует клубная пресс-служба Билялетдинова. – У нас игра сегодня сложилась успешно. Настроение у нас хорошее.
– В третьем периоде команда играла в энергосберегающем режиме.
– Нет. Задание было играть до конца.
– Гол, пропущенный в большинстве, стал ложкой дегтя?
– Неприятно, что так сыграли неаккуратно. Бывает такое, будем работать.
Дополнительная информация
Материалы других СМИ