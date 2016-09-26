Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" отыграл 50 минут в матче с минским "Динамо", в остальные 10 совершал глупости"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов посетовал на ошибки своих подопечных в заключительной десятиминутке матча регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо" (3:5). Специалист не может найти объяснения шайбам, которые пропустили казанцы.

- Мы, в отличие от соперника, сыграли 50 минут, - приводит пресс-служба казанцев слова Билялетдинова. - Остальные 10 мы совершали глупости. Это вопрос дисциплины, удалений, которые были. Те шайбы, которые пропущены, - они просто необъяснимы.

- С чем связано появление Жукова в обороне?

- Мне кажется, он неплохо сыграл. Нам надо немного разгрузить своих молодых защитников. На них выпадает большая нагрузка, им не хватает опыта. Он сыграл надежно, помог нам. Причем хорошо сыграл, как в обороне, так и в атаке.

- Чем все же можно объяснить провал в последние 10 минут?

- Пока не могу сказать.