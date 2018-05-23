"Зимняя классика" КХЛ может пройти на стадионе "Нижний Новгород"

Исполняющий обязанности председателя правления "Торпедо" Дмитрий Сватковский сообщил, что "Зимняя классика" КХЛ может пройти в Нижнем Новгороде на стадионе чемпионата мира по футболу. Первые в истории матчи КХЛ на открытом воздухе состоялись в сезоне-2017/18 в Хельсинки и Риге.

- Мы планируем проведение "Зимней классики" в ближайшее время, изучаем опыт проведения в Хельсинки в прошлом году. Считаем, что это одна из интересных идей, мы обсуждаем ее с руководством КХЛ и лично с Дмитрием Чернышенко, - цитирует "Р-Спорт" Сватковского. - Конечно, эта идея нас интересует. Мы прорабатываем с руководством КХЛ, как это сделать, как трансформировать арену, и можно успеть провести в этом году. Идея очень перспективная.

Мы идем к принятию решения по новому дворцу для "Торпедо". Мы закладываем хоккейную инфраструктуру в стратегию развития региона. Рассматриваем несколько вариантов, включая государственно-частное партнерство. Дат реальных нет, идея в проработке. Люди ждут, но мы четко должны понимать, что если называть даты, то нужно четко понимать финансовое обеспечение проекта. Мы прорабатываем, в ближайшие месяцы мы придем к пониманию и появится конкретика по строительству новой арены.