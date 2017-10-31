Журналистам запретили задавать вопросы про Шипачева и сборную России после матча СКА и рижского "Динамо"

На пресс-конференции после матча регулярного чемпионата КХЛ между СКА и рижским "Динамо" (3:2) журналистам не разрешили задавать вопросы главному тренеру Олегу Знарку, который также возглавляет сборную России, о национальной команде и о нападающем "Вегаса" Вадиме Шипачеве.

Сегодня был объявлен состав сборной России на Кубок "Карьяла". Также появилась информация о том, что форвард "Голден Найтс", ранее выстывший в составе невских армейцев, может вернуться в КХЛ.

– Илья Ковальчук сказал что невызов в сборную его расстроил, – вопрос Знарку.

– Пожалуйста, вопросы только по игре, – ответил глава пресс-службы СКА.

– Сохраняет ли Вадим Шипачев шансы вернуться в СКА и попасть на Олимпиаду?

– То же самое – просьба задавать вопросы по игре, – снова вмешался глава пресс-службы. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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