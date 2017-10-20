Жамнов будет находиться на скамейке запасных "Спартака" до ноябрьской паузы

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов планирует находиться на скамейке запасных команды вместе с тренерским штабом во время матчей регулярного чемпионата КХЛ до паузы в ноябре. По его словам, решение было принято, чтобы разобраться в причинах нестабильной игры красно-белых.

Накануне, 19 октября, "Спартак" обыграл "Адмирал" (3:2). Жамнов был рядом с главным тренером Вадимом Епанчинцевым и его помощниками.

– Решение находиться на скамейке запасных с тренерами и игроками во время матча было совместным, – цитирует ТАСС Жамнова. – Мне нужно понять, в чем причина – что не получается, что складывается не так, все-таки по подбору игроков наш результат в турнирной таблице должен быть иным. Сейчас у нас идет серия матчей до перерыва, и во всех этих матчах я планирую находиться на лавке.

Одно дело, когда ты смотришь игру сверху, потом приходишь в тренерскую и разбираешься, в чем причина. А когда ты находишься внутри команды и в раздевалке, и в перерывах, смотришь тренировочный процесс, то более глобально понимаешь все эти нюансы, которые мешают давать результат.

После 22 матчей регулярного чемпионата "Спартак" занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 24 очка. Отставание от восьмой строчки, которая дает право сыграть в плей-офф, составляет 9 очков.

Календарь ближайших матчей "Спартака"

21 октября. "Спартак" – "Югра"

23 октября. "Спартак" – "Барыс"

25 октября. "Спартак" – "Сибирь"

27 октября. "Спартак" – "Динамо" (Москва)

31 октября. "Динамо" (Минск) – "Спартак"

2 ноября. СКА – "Спартак"

4 ноября. "Динамо" (Москва) – "Спартак"