Защитник "Йокерита" Ландин пропустит сезон

Защитник "Йокерита" Майк Ландин принял решение пропустить сезон из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба клуба. У игрока действует контракт до лета 2019 года.

– По связанным со здоровьем причинам я решил, что не буду играть в хоккей в этом сезоне, – цитирует Лундина официальный сайт клуба.

– Все, кто входит в организацию "Йокерита", относились ко мне великолепно. Яри Курри очень много поддерживал меня и с большим пониманием воспринял мою ситуацию. Все руководство клуба, тренеры, обслуживающий персонал и игроки были невероятны. Мне оказывали по-настоящему большую поддержку и уважение. Я очень благодарен за все это, – продолжает он.

– Было очень сложно принять и осознать такое решение. Это невероятная команда, и в ней царит по-настоящему особая атмосфера. Такое бывает очень редко. Желаю команде всяческих успехов в этом сезоне, и хочу еще раз поблагодарить всех за время, проведенное мною в клубе, и за оказанную мне поддержку.

33-летний Ландин выступал в составе "Йокерита" с начала прошлого сезона. На его счету 23 матча в регулярном чемпионате. В игре с "Барысом" он получил травму, после чего выходил на лед только в одной игре.