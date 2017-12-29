Защитник Дамир Рыспаев – в нападении "Барыса" в матче с "Сочи"

Стал известен состав "Барыса" на матч регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи". Защитник клуба из Казахстана Дамир Рыспаев, для которого эта игра станет первой после снятия дисквалификации, выйдет в стартовом составе. Он займет позицию нападающего в четвертом звене.

Напомним, в августе 2016 года КХЛ наложила на Рыспаева дисквалификацию после товарищеского матча "Барыса" с "Куньлунем" - защитник начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, а также атаковал скамейку запасных "Куньлуня". Позже лига разрешила игроку выступать в ВХЛ.

За усть-каменогорское "Торпедо" Рыспаев выступал с сентября по декабрь 2017 года. За это время он провел 7 матчей в регулярном чемпионате и забросил одну шайбу.