Задержка зарплаты хоккеистам "Авангарда" достигла двух месяцев

Задержка выплаты заработной платы перед хоккеистами и сотрудниками "Авангарда" достигла двух месяцев. Команда из Омска в сезоне-2016/17 завершила регулярный чемпионат КХЛ на втором месте в таблице Восточной конференции, а в плей-офф во втором раунде уступил казанскому "Ак Барсу" со счетом 2-4 в серии.

– Задержка зарплаты в омском клубе составляет уже два месяца и растет с каждым днем, – цитирует "Р-Спорт" источник, знакомый с ситуацией. – Учитывая, что сезон завершен, это вызывает вопросы у игроков.