Юлиус Гудачек: "Пришло время что-то менять, и "Спартак" предложил контракт"

Голкипер Юлиус Гудачек заявил, что сразу принял предложение "Спартака" заключить контракт. По словам вратаря, играя в "Северстали", его не оставляла потребность перемен.

Напомним, сегодня, 4 мая, 29-летний Гудачек официально стал голкипером "Спартака". Соглашение хоккеиста с клубом рассчитано на один год.

– Об интересе "Спартака" узнал буквально через несколько дней после окончания серии плей-офф для "Северстали", – цитирует официальный сайт красно-белых Гудачека. – Тогда я только вернулся в родную Словакию, немного отдохнул, и мы с моим агентом начали обсуждать варианты продолжения карьеры. Я знал, что "Северсталь" хочет, чтобы я продолжил выступать за клуб, в Череповце хотели подписать со мной новый контракт, но я чувствовал, что хочу сменить команду. Сам не знаю почему. Не подумайте, мне действительно нравилось играть там, и я хотел бы поблагодарить череповецких болельщиков за их невероятную поддержку, поблагодарить клуб за прошлый сезон. Просто пришло время что-то менять, и когда "Спартак" вышел на меня с контрактным предложением, я его принял. Я знаком с историей "Спартака", знаю, что это легендарный клуб, который был основан в 1946 году, клуб, воспитавший многих талантливейших игроков и четыре раза становившийся чемпионом. "Спартак" – это новый вызов и запредельная мотивация для меня.

В завершившемся сезоне Гудачек провел 48 матчей в "регулярке" КХЛ с коэффициентом полезности 92.0. В плей-офф турнира он участвовал в четырех матчах и пропустил 10 шайб.