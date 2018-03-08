Юлиус Гудачек: "Не знаю, останусь ли в "Северстали"

Вратарь "Северстали" Юлиус Гудачек подвел итоги серии против СКА (0-4) в 1/8 финала Кубка Гагарина. Словацкий голкипер отметил, что обсудит свое будущее с руководством клуба завтра, 9 марта.
– Хотели после игры устроить какое-то шоу с талисманом СКА? Насколько у вас Дружелюбная атмосфера?
– У нас очень хорошая атмосфера. Болельщики на протяжении всей игры болели за нас, – приводит пресс-служба "Северстали" слова Гудачека. – Мы показали хорошую игру, но вчера проиграли в овертайме, сегодня 0:2. Мне нравилось, как играла команда. Вы знаете, что у СКА четыре хороших звена. В третьем периоде мы контролировали игру, забили, но у нас было шесть полевых.
– Эта серия похожа на матч Словакия – Россия на Олимпиаде?
– Да. Но мы в отличие от Словакии не играли один матч.
– У вас кончается контракт, хотите ли остаться в Череповце?
– Сейчас я не знаю. Я общался с "Северсталью". Я сказал, что хочу играть в хоккей. Завтра буду общаться с руководством команды. Пока я не знаю, останусь я или нет.
– Вас могут позвать на чемпионат мира?
– Я на 99 процентов могу сказать, что не поеду на чемпионат мира. У нас в семье в мае родится вторая дочка. Я хочу быть рядом с семьей. По этой причине я не поеду на чемпионат.