Юлиус Гудачек: "Не знаю, останусь ли в "Северстали"

Вратарь "Северстали" Юлиус Гудачек подвел итоги серии против СКА (0-4) в 1/8 финала Кубка Гагарина. Словацкий голкипер отметил, что обсудит свое будущее с руководством клуба завтра, 9 марта.

– Хотели после игры устроить какое-то шоу с талисманом СКА? Насколько у вас Дружелюбная атмосфера?

– У нас очень хорошая атмосфера. Болельщики на протяжении всей игры болели за нас, – приводит пресс-служба "Северстали" слова Гудачека. – Мы показали хорошую игру, но вчера проиграли в овертайме, сегодня 0:2. Мне нравилось, как играла команда. Вы знаете, что у СКА четыре хороших звена. В третьем периоде мы контролировали игру, забили, но у нас было шесть полевых.

– Эта серия похожа на матч Словакия – Россия на Олимпиаде?

– Да. Но мы в отличие от Словакии не играли один матч.

– У вас кончается контракт, хотите ли остаться в Череповце?

– Сейчас я не знаю. Я общался с "Северсталью". Я сказал, что хочу играть в хоккей. Завтра буду общаться с руководством команды. Пока я не знаю, останусь я или нет.

– Вас могут позвать на чемпионат мира?

– Я на 99 процентов могу сказать, что не поеду на чемпионат мира. У нас в семье в мае родится вторая дочка. Я хочу быть рядом с семьей. По этой причине я не поеду на чемпионат.