"Югра" в гостях обыграла "Витязь", Варфоломеев оформил дубль

"Югра" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграла "Витязь" со счетом 3:2. Дубль, в том числе победная шайба, на счету Павла Варфоломеева.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Перетягин - 1 (Купцов, Ильин), 5:07 - 0:1. Швец-Роговой - 1 (Копейкин), 9:06 - 1:1. Варфоломеев - 2 (Анкудинов), 26:24 - 1:2. Мозик - 1 (Швец-Роговой), 51:47 - 2:2. Варфоломеев - 3 (Майоров), 52:03 - 2:3.

Вратари: Сапрыкин (58:47) - Проскуряков.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 22 (7+7+8) - 25 (8+11+6).

Судьи: Бирин, Соин.

1 сентября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".