"Югра" в гостях обыграла "Амур"

"Югра" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграла "Амур" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Вячеслав Ушенин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Савинайнен - 9 (бол., Тимирев), 21:28 - 0:1. Пестушко - 7 (Варфоломеев), 31:23 - 0:2. Вяч. Ушенин - 7 (Горшков, Вл. Ушенин), 45:16 - 1:2.

Вратари: Метсола (59:39) - Проскуряков.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 34 (15+7+12) - 18 (7+7+4).

Судьи: Овчинников, Сергеев.

7 января. Хабаровск. "Платинум Арена". 6960 зрителей.