"Югра" расторгнет контракт с Морином, поскольку он "не оправдал надежд"

"Югра" расторгнет контракт с нападающим Джереми Морином. Американский форвард перешел в ханты-мансийский клуб этим летом. На его счету три матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он не набрал очков.

- Американец не оправдал возложенных на него надежд. Его показатели на бумаге смотрятся лучше, чем он выглядит на площадке, - цитирует ТАСС главного тренера "Югры" Игоря Захаркина. - Думаю, разорвем с ним отношения. В ближайшее время сделаем какие-то перестановки: по игрокам у нас большой лист ожидания, работа в этом направлении ведется