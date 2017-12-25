"Югра" обыграла "Сочи"

"Югра" на своей площадке обыграла "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:0. Заброшенные шайбы на счету Вели-Матти Савинайнена и Войтеха Полака.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Сочи" (Сочи) - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Савинайнен - 7 (бол., Козловский, Виклунд), 15:53 - 1:0. Полак - 2 (Пестушко, Угольников), 52:27 - 2:0.

Вратари: Проскуряков - Барулин (58:58).

Штраф: 4 - 39.

Броски: 34 (15+13+6) - 19 (4+6+9).

Судьи: Морозов, Спирин.

25 декабря. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".