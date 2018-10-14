Йозеф Яндач: "Сибирь" набрала свои два очка вполне заслуженно"

Главный тренер "Металлурга" Йозеф Яндач - о матче с "Сибирью" (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

– Сегодня нам игра крайне не понравилась. В первом периоде еще какие-то параметры нашей игры были в порядке, а со второго периода плохо играли, "Сибирь" была лучше в движении, а мы опять сделали большие индивидуальные ошибки, как в прошлой игре. В третьем периоде допустили решающую ошибку, после чего стало тяжело отыграться. Попробовали сыграть вшестером, но неудачно сыграли в ситуации на синей линии. Соперник набрал свои два очка вполне заслуженно.

– Подписали нового игрока Ника Шора. Какую роль вы видите в команде для него?

– У нас было свободное место легионера. В команде есть травмы, был этап тяжелой подготовки, так что мы говорили о том, что если будет для нас хороший игрок, то надо заполнить место легионера игроком, который поможет нам в атаке.

– Когда он будет с командой?

– Он ждет визу, сегодня-завтра будет в Праге, там дождется готовности документов и в среду, возможно, уже будет в Магнитогорске, - цитирует тренера официальный сайт "Металлурга".

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