"Йокерит" победил "Северсталь" благодаря дублю Йенсена

"Йокерит" победил "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Победную шайбу за 35 секунд до конца встречи забросил нападающий Никлас Йенсен.

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"Йокерит" (Хельсинки) - "Северсталь" (Череповец) - 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)

Голы: Норман - 11 (О`Нилл, Кивисте), 17:00 - 1:0. Н. Йенсен - 7 (Грант, Й.Б. Йенсен), 51:00 - 2:0. Калашников - 1 (Лапин, Гераськин), 52:01 - 2:1. Куляш - 2 (Лекомцев, Трубачев), 58:44 - 2:2. Н. Йенсен - 8 (Йормакка, Грант), 59:25 - 3:2.

Вратари: Калныньш - Фурх (58:39 - 58:44, 59:31).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 35 (11+12+12) - 24 (6+10+8).

Судьи: Беляев, Рогачев.

28 октября. Таллин. "Арена Тондираба".

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