"Йокерит" одержал победу над "Локомотивом" в рамках регулярного чемпионата КХЛ​ со счетом 3:0. В составе победителей дважды отличился надающий Стив Мозес и один раз форвард Джесси Йоэнсуу.

"Йокерит" поднялся на третью строчку в Западной конференции с 50 очками. "Локомотив" с 49 баллами опустился на четвертую позицию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Йокерит" (Хельсинки) – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Мозес – 6, 19:12 – 0:1. Йоэнсуу – 12 (О`Нилл), 21:30 – 0:2. Мозес – 7 (бол., Лев, Весалайнен), 30:46 – 0:3.

Вратари: Салак (Коновалов, 40:00) – Калныньш.

Штраф: 51 – 10.

Броски: 36 (15+12+9) – 26 (7+8+11).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

7 декабря. Ярославль. "Арена-2000".

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