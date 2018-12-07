"Йокерит" одержал победу над "Локомотивом" в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0. В составе победителей дважды отличился надающий Стив Мозес и один раз форвард Джесси Йоэнсуу.
"Йокерит" поднялся на третью строчку в Западной конференции с 50 очками. "Локомотив" с 49 баллами опустился на четвертую позицию.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Локомотив" (Ярославль) – "Йокерит" (Хельсинки) – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Голы: Мозес – 6, 19:12 – 0:1. Йоэнсуу – 12 (О`Нилл), 21:30 – 0:2. Мозес – 7 (бол., Лев, Весалайнен), 30:46 – 0:3.
Вратари: Салак (Коновалов, 40:00) – Калныньш.
Штраф: 51 – 10.
Броски: 36 (15+12+9) – 26 (7+8+11).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
7 декабря. Ярославль. "Арена-2000".
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