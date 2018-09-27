"Йокерит" обыграл "Слован"

"Йокерит" победил "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:3. В составе финского клуба дублем отметился нападающий Сакари Маннинен.
Хоккей
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"Слован" (Братислава) - "Йокерит" (Хельсинки) - 3:5 (2:1, 1:1, 0:3)
Голы: Червены - 3 (бол., Тэйфф, Желина), 5:44 - 1:0. Йормакка - 4 (бол., Маннинен, Леписто), 15:04 - 1:1. Шварни - 1 (Чипчура, Лишка), 16:55 - 2:1. Маннинен - 5 (Мозес, Леписто), 26:23 - 2:2. Серсен - 3 (Тэйфф), 34:19 - 3:2. Анттила - 5 (мен., Ниеми), 40:42 - 3:3. Иконен - 1 (Столлери, Маннинен), 44:16 - 3:4. Маннинен - 6 (Леписто), 45:14 - 3:5.
Вратари: Штепанек (56:59) - Запольски.
Штраф: 8 - 14.
Броски: 24 (7+10+7) - 24 (6+9+9).
Судьи: Кулев, Наумов.
27 сентября. Братислава. "Словнафт-Арена".