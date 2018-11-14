"Йокерит" обыграл "Северсталь"

"Йокерит" выиграл у "Северстали" (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. У победителей отличились Йеспер Йенсен (дважды) Томми Кивисте и Стив Мозес.

Финский клуб набрал 39 очков и идет третьим на Западе. У "Северстали" 19 очков и 11-я позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Северсталь" (Череповец) - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Й.Б. Йенсен - 1 (Мяки), 7:43 - 1:0. Й.Б. Йенсен - 2 (О`Нилл, Йоэнсуу), 31:53 - 2:0. Кивисте - 1 (Леписто, Маннинен), 34:16 - 3:0. Мозес - 3 (Плэтт), 56:36 - 4:0.

Вратари: Калныньш - Фурх.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 29 (12+12+5) - 18 (5+6+7).

Судьи: Лаврентьев, Овчинников.

14 ноября. Хельсинки. "Хартвалл Арена". 8614 зрителей.

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