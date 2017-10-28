Ярослав Косов: "Нет страха перед Билялетдиновым"

Нападающий "Ак Барса" Ярослав Косов, ранее выступавший в составе магнитогорского "Металлурга", рад переходу в казанский клуб. По словам форварда, его не страшат требования главного тренера "барсов" Зинэтулы Билялетдинова. Ранее 24-летний россиянин был обменян на Андрея Чибисова.

– Как так получается, что один из основных игроков топ команды в середине сезона меняет место работы? – вопрос Косову.

– Видимо так надо. Я очень рад попасть в такую сильную команду, как "Ак Барс". Буду здесь стараться, доказывать.

– Судя по тренировке, матч с "Адмиралом" вы проведете в тройке с Александром Свитовым и Дмитрием Архиповым?

– Возможно. Тренировался с ними в звене.

– Как оцените первую тренировку в "Ак Барсе"?

– Хорошая интенсивная тренировка.

– Много слышали о работе Зинэтулы Билялетдинова? Страха нет?

– Слышал много (улыбается). Страха нет, готов ко всему.

"Ак Барс" обменял Чибисова в "Магнитку" на Косова