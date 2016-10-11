Ярослав Дыбленко: "Последние неудачи "Спартака" связаны с психологическими проблемами"

Защитник "Спартака" Ярослав Дыбленко после поражения от "Авангарда" (2:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что смену главного тренера в команде восприняли как естественный процесс, передает корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС. Для красно-белых это поражение стало пятым кряду.

– При втором голе в наши ворота я неудачно принял шайбу, в итоге получили выход три в два и пропустили, – сказал Дыбленко.

– Как команда восприняла перестановку в тренерском штабе?

– С Ярушкиным я пересекался в "Атланте", когда провел один матч за молодежную команду. Он ее тогда тренировал. Что касается перестановок, то сейчас невозможно сказать, к лучшему она приведет или худшему. Только время даст ответ. Но отставки бывают во всех клубах. Это естественный процесс. За один день, конечно, изменить ничего нельзя. Над тактикой надо месяцами сидеть и наигрывать новые комбинации.

– Последние неудачи изменили обстановку в команде?

– Нет, вы же видели сегодня, как мы бились. Ошибаемся в каких-то моментах, сами упустили победу. Все проблемы сидят в наших головах. В последних матчах ведем в счете и потом пропускаем. Дело в психологии, ведь физическое состояние у нас нормальное – в данном плане ни от кого не отстаем.