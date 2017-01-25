Ярослав Дыбленко: "Нужно биться за имя "Спартак" и болельщиков"

Защитник "Спартака" Ярослав Дыбленко после поражения от СКА (1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что нужно готовиться к следующему сезону, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Проиграв СКА, московский клуб лишился теоретических шансов на попадание в плей-офф.

– В "Атланте" вы выдавали хорошую концовку и были близки, чтобы попасть в плей-офф. Может, поделитесь с партнерами?

– Нечем делиться. Это дело прошлое. А сейчас настоящее. Нужно готовиться к следующему сезону, потому что мы уже точно не попадаем в плей-офф. Нужно биться за свое имя, за болельщиков.

– Константин Глазазачев в одном из эпизодов вышел с партнером на одного защитника, но вместо броска решил отдать пас направо, где его партнера перекрывали. Что думаете об этом эпизоде?

– Костя – хороший нападающий и ему виднее, что делать. Если он так решил, значит решил.

– Показалось, что с ЦСКА ваша команда играла в более жесткий, силовой хоккей.

– Не знаю. Вроде нормально потолкались с ребятами. Они дают играть в хоккей, расправить плечи. Такой игры, как с ЦСКА, не было. Все прекрасно знают, что они любят силовой хоккей и этим берут.

– Вам еще раз предстоит встретиться со СКА и ЦСКА. Что думаете об этих матчах?

– Они будут играть на своих площадках. Будет очень весело и интересно, потому что они привыкли к своему льду. Все по-другому у них, свои болельщики. Они еще сильнее будут биться.

– Хотите напомнить о себе Олегу Знарку?

– Он все равно смотрит, наблюдает. Не важно, с кем ты играешь, с его командой или с другой. Поэтому нужно в каждой встрече биться и доказывать, что ты хочешь попасть в сборную.