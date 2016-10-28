Яри Курри: "Я доволен тем, как Ялонен работает в "Йокерите"

Генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри доволен тем, как работает наставник команды Юкка Ялонен. Финская команда после 25 матчей набрала 37 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

– Нет ли в том, что игра не соответствует ожиданиям, вины Ялонена? При Вестерлунде "Йокерит" смотрелся интереснее, несмотря на отсутствие глубины, с которой теперь порядок.

– Я доволен тем, как работает Ялонен. В том, что мы идем на восьмом месте, нет вины тренерского штаба. Проблема в игроках. Они должны быть готовы к каждой игре, а этого пока нет. В этом корни нашей нестабильности. С другой стороны, это можно было предвидеть. У нас 14 новичков и новый тренер. На притирку требуется время. Но я не сомневаюсь, что рано или поздно мы заиграем соответственно нашему высокому потенциалу.

– Новички пока играют хуже ушедших.

– Что есть – то есть, но это поправимо. Они обязательно прибавят. За лето мы омолодились, защита стала более габаритной, в нападении добавили мастерства. И к нам пришли ребята уровня национальных сборных. Строго говоря, не только они в состоянии заиграть гораздо сильнее – вся наша команда может прибавить. Парни обязаны показывать свой лучший хоккей каждый вечер. Как только мы к этому придем – все будет в порядке. У меня нет ни малейших сомнений, что мы будем в плей-офф и выступим там хорошо. (Игорь ЕРОНКО)