Яри Курри: "У "Йокерита" нет бонусов за победу над СКА"

Генменеджер финского клуба Яри Курри ответил на вопросы "СЭ" перед матчем двух лидеров чемпионата – СКА и "Йокерита".

– В "Йокерите" предусмотрены призовые за победу над СКА?

– Нет, у нас нет никаких бонусов за победу над любой другой командой лиги.

– Лучший вратарь КХЛ по многим статистическим показателям – ваш голкипер Райан Заполски. Когда стоит ждать возвращения в строй Карри Ряме, известного российским болельщикам по выступлениям за "Авангард"?

– В ближайшие пару недель Карри должен восстановиться от травмы, тогда он и сможет вновь выйти на лед. Заполски действительно очень много выручал нас, но и его напарник получит шанс.

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– Как вам удалось подписать летом Эли Толванена, который сейчас находится в числе лучших бомбардиров КХЛ? Вы пообещали ему место в составе или хорошие бонусы?

– Никаких договоренностей не было. Летом у Толванена сложилась непростая ситуация с университетом в Америке. Мы с ним связались и предложили продолжить карьеру у нас. Он здорово показал себя на предсезонке. Мы сразу начали наигрывать его в ударных сочетаниях, и Эли классно себя проявил.

– Контракт у Толванена подписан в формате 1+1. Сможете сохранить его на второй сезон? "Нэшвилл", который задрафтовал его, наверняка попробует подписать с ним контракт следующим летом.

– Все верно, контракт именно такой. Пока мы не говорили с Эли насчет продления, впереди – большая часть чемпионата, и мы вернемся к переговорам после его окончания.

– Планируется ли усиление "Йокерита" до дедлайна в декабре?

– Сейчас в нашем расположении 24 хоккеиста, однако есть место еще для одного. Поиск мы продолжаем, но амплуа возможного новичка я пока раскрывать не буду. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча СКА - "Йокерит"