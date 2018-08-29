Яна Кудрявцева: "В Уфе узнают чаще, чем в Москве"

13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике и жена новичка "Салават Юлаев" Дмитрия Кугрышева Яна Кудрявцева рассказала о том, в каком городе её больше узнают на улицах.
Кугрышев и Кудрявцева сыграли свадьбу летом текущего года, а чуть раньше 28-летний хоккеист подписал контракт с уфимским клубом.
– В Уфе чаще узнают, чем в Москве. По пять раз на дню ко мне подходят женщины и говорят, что очень любят и уважают меня, что у них дочки тоже занимаются художественной гимнастикой. Мне это очень приятно, - сказала Кудрявцева в интервью ИА "Башинформ".
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http://www.bashinform.ru/news/1200297-yana-kudryavtseva-o-muzhe-novichke-khk-salavat-yulaev-kogda-dima-skazal-chto-podpisal-kontrakt-s-ufo/