Якуб Штепанек: "Мне понравилось играть в Братиславе"

Вратарь "Слована" Якуб Штепанек доволен тем, что вернулся в братиславский клуб. Концовку прошлого сезона голкипер провел в "Лозанне".

– Сразу после окончания прошлого сезона мы договорились с руководством клуба, что я останусь. В итоге несколько дней назад мы подписали новый контракт, – цитирует официальный сайт "Слована" Штепанека. – Мне очень понравилось играть в Братиславе, а город очень понравился мне и моей семье, в команде у меня тоже не было проблем. Большое значение имеет и прекрасная атмосфера на арене во время домашних матчей.

– Какие цели на сезон?

– Хотелось бы сыграть как можно больше игр и одержать в них как можно больше побед. Команда должна побороться за попадание в плей-офф, поэтому нам нужно одержать максимальное количество побед дома и пытаться привозить очки с выездов.

– В "Словане" сменился тренерский штаб, вы знакомы с новыми тренерами?

– Не знаком с ними лично. Пока удалось поговорить по телефону с новым тренером вратарей Павлом Рыбаром, мы обсудили подготовку к новому сезону. надеюсь, у нас все получится, и мы сможем помочь команде.

– Вы уже начали индивидуально готовиться к сезону?

– Я уже несколько недель тренируюсь в Остраве с личным тренером, с которым я уже в девятый раз готовлюсь к началу сезона. До первых сборов в Братиславе, возможно, встречусь с Ростиславом Гаасом, который в прошлом сезоне работал в "Словане", и проведу с ним несколько занятий на льду.