Вячеслав Войнов: "Надеюсь, мне не придется участвовать в конкурсе на технику на Матче звезд"

Защитник СКА Вячеслав Войнов в преддверии Матча звезд КХЛ надеется, что игра порадует зрителей своей зрелищностью, а также рассказал, почему ему нравилось выступать в Уфе на детском уровне. Хоккеист сыграет за Дивизион Боброва вместе с одноклубниками Игорем Шестеркиным, Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком. Матч состоится 21 января.

– От попадания на Матч звезд у меня самые позитивные эмоции, – цитирует сайт КХЛ Войнова. – Жду хорошего настроения, улыбок. Надеюсь, что доставим удовольствие зрителям. Как я понимаю, каждый год формат Матча звезд меняется. В России я в таких мероприятиях участия не принимал, так что сравнивать пока не с чем. Думаю, когда соревнуются четыре команды, игра получится более интересной. За океаном я участвовал в Матче звезд, но самое яркое воспоминание назвать сложно, запомнилось все мероприятие в целом. О домашних заготовках я не думал. Надеюсь, мне не придется участвовать в конкурсах на технику, где нужно демонстрировать именно "фишки".

Что касается Уфы, то "по детям" я часто играл в этом городе. Запомнилось, что там очень хорошая школа, организация всех детских турниров на высшем уровне. Знаю, что там отличная арена, которая всегда заполняется, потому что уфимцы любят хоккей. Из других городов, где хотел бы сыграть в Матче звезд, назову родной Челябинск.