Вячеслав Буцаев: "У "Сочи" сегодня закончился бензин"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" (2:5) отметил, что у его хоккеистов накопилась усталость из-за плотного графика матчей. Команда потерпела первое поражение в последних семи играх.

- Сегодня, наверное, был такой день, когда у команды, если образно выразиться, кончился бензин, - цитирует пресс-служба "Сочи" Буцаева. - В актив нам можно отнести первый период до того момента, как мы получили численное большинство, и третий период, который мы смогли выиграть у "Динамо".

Последние семь игр у нас шли через день. Мы потеряли достаточно много игроков, поэтому даже сегодня нам пришлось ставить защитника в нападение. Как я уже сказал, такие дни, когда у ребят закончились силы и эмоции, бывают.

Понимаете, любая команда может пережить спад. Как психологический, так и физический. Мы пытались навязать свою игру, но соперник сделать нам этого не позволил. Это уже история, у нас еще два матча до перерыва, мы должны подготовиться к ним.