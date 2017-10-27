Вячеслав Буцаев: "Сейчас у СКА нет конкурентов, уровень КХЛ упал"

Бывший главный тренер ЦСКА Вячеслав Буцаев в интервью "Бизнес Online" выразил уверенность в том, что на данный момент СКА – самый сильный клуб КХЛ. По словам специалиста, в лиге нет команд, которые были бы равны по силам с невскими армейцами.
– У СКА на данный момент нет конкурентов в КХЛ?
– На сегодняшний день нет. Вот уже команды практически подошли к экватору регулярного чемпионата, а петербургский клуб потерпел только два поражения, да и то в овертаймах. Поэтому давайте не будем лукавить и говорить, что есть у нас команды равные СКА. Сейчас СКА – самый мощный клуб в лиге. Хотя сам Олег Знарок говорит, что в прошлом сезоне его команда была сильнее.
– Согласны с ним?
– Да. Вижу, что уровень мастерства лиги в этом сезоне упал, так как именно исполнители делают хоккей красивым и они являются примером для молодежи. Мы видим, как лихорадит "Магнитку" в этом году, ЦСКА играет нестабильно. Но команда Игоря Никитина может действовать больше на перспективу, так как им в своей селекционной работе удалось собрать хороших молодых ребят.
Сейчас им просто не хватает опыта именно больших матчей, которые выигрываются не только за счет мастерства, но и многих других качеств. Но опять же они сейчас приобретают этот опыт и, думаю, через пару лет ЦСКА составит конкуренцию СКА.
– В борьбе за Кубок Гагарина?
– Они и сейчас могут ее составить. При этом молодость это, конечно, хорошо, но без опыта им будет точно сложно выиграть Кубок Гагарина.
WBRabbit77
Победа в ОТ как раз и говорит, что был высокий уровень соперничества, тем более разница в одно очко - на грани случайности практически
14:10
Vlаdimir
Ну если финансовые ресурсы у команд не уровнять то как ожидать конкурентной борьбы? Одни скупают лучших - другим остаётся то что остаётся. Финансовый потолок необходим и запретить откупаться штрафами за его нарушение.
14:02
Tribunal Z
shvedero, да, а в чём вопрос?
13:54
triftong
Согласен с Вячеславом.Интерес пропадает
13:51
shvedero
tribunal ,ты с СПБ ?)
13:40
Tribunal Z
А я не думаю что упал. За счёт чего он мог упасть? Массового оттока хоккеистов не произошло, ну уехало 1.5 десятка человек, да любитель допинга Зарипов не играет и всё. Просто СКА стал собраннее играть, да ЦСКА по частям разобрали по сути дела
13:39
РУСИВАН
Хм... он чего такого выпил, а? Через пару лет, по любимому маршруту многих и многих, воспитанных на статьях Климовицких, Шевченков и прочая, уедут Сорокин, Капризов, Светлаков. И где та собранная воедино золотая молодёжь?
13:38