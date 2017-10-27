13:22 | Хоккей — КХЛ

Вячеслав Буцаев: "Сейчас у СКА нет конкурентов, уровень КХЛ упал"

7

Бывший главный тренер ЦСКА Вячеслав Буцаев в интервью "Бизнес Online" выразил уверенность в том, что на данный момент СКА – самый сильный клуб КХЛ. По словам специалиста, в лиге нет команд, которые были бы равны по силам с невскими армейцами.

 
Николай ПРОХОРКИН.Вся правда о российском хоккее глазами игрока

– У СКА на данный момент нет конкурентов в КХЛ?

– На сегодняшний день нет. Вот уже команды практически подошли к экватору регулярного чемпионата, а петербургский клуб потерпел только два поражения, да и то в овертаймах. Поэтому давайте не будем лукавить и говорить, что есть у нас команды равные СКА. Сейчас СКА – самый мощный клуб в лиге. Хотя сам Олег Знарок говорит, что в прошлом сезоне его команда была сильнее.

– Согласны с ним?

– Да. Вижу, что уровень мастерства лиги в этом сезоне упал, так как именно исполнители делают хоккей красивым и они являются примером для молодежи. Мы видим, как лихорадит "Магнитку" в этом году, ЦСКА играет нестабильно. Но команда Игоря Никитина может действовать больше на перспективу, так как им в своей селекционной работе удалось собрать хороших молодых ребят.

Сейчас им просто не хватает опыта именно больших матчей, которые выигрываются не только за счет мастерства, но и многих других качеств. Но опять же они сейчас приобретают этот опыт и, думаю, через пару лет ЦСКА составит конкуренцию СКА.

– В борьбе за Кубок Гагарина?

– Они и сейчас могут ее составить. При этом молодость это, конечно, хорошо, но без опыта им будет точно сложно выиграть Кубок Гагарина.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/article/203349

7
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

WBRabbit77

Победа в ОТ как раз и говорит, что был высокий уровень соперничества, тем более разница в одно очко - на грани случайности практически

14:10

Vlаdimir

Ну если финансовые ресурсы у команд не уровнять то как ожидать конкурентной борьбы? Одни скупают лучших - другим остаётся то что остаётся. Финансовый потолок необходим и запретить откупаться штрафами за его нарушение.

14:02

Tribunal Z

shvedero, да, а в чём вопрос?

13:54

triftong

Согласен с Вячеславом.Интерес пропадает

13:51

shvedero

tribunal ,ты с СПБ ?)

13:40

Tribunal Z

А я не думаю что упал. За счёт чего он мог упасть? Массового оттока хоккеистов не произошло, ну уехало 1.5 десятка человек, да любитель допинга Зарипов не играет и всё. Просто СКА стал собраннее играть, да ЦСКА по частям разобрали по сути дела

13:39

РУСИВАН

Хм... он чего такого выпил, а? Через пару лет, по любимому маршруту многих и многих, воспитанных на статьях Климовицких, Шевченков и прочая, уедут Сорокин, Капризов, Светлаков. И где та собранная воедино золотая молодёжь?

13:38