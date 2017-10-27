Вячеслав Буцаев: "Сейчас у СКА нет конкурентов, уровень КХЛ упал"

Бывший главный тренер ЦСКА Вячеслав Буцаев в интервью "Бизнес Online" выразил уверенность в том, что на данный момент СКА – самый сильный клуб КХЛ. По словам специалиста, в лиге нет команд, которые были бы равны по силам с невскими армейцами.

– У СКА на данный момент нет конкурентов в КХЛ?

– На сегодняшний день нет. Вот уже команды практически подошли к экватору регулярного чемпионата, а петербургский клуб потерпел только два поражения, да и то в овертаймах. Поэтому давайте не будем лукавить и говорить, что есть у нас команды равные СКА. Сейчас СКА – самый мощный клуб в лиге. Хотя сам Олег Знарок говорит, что в прошлом сезоне его команда была сильнее.

– Согласны с ним?

– Да. Вижу, что уровень мастерства лиги в этом сезоне упал, так как именно исполнители делают хоккей красивым и они являются примером для молодежи. Мы видим, как лихорадит "Магнитку" в этом году, ЦСКА играет нестабильно. Но команда Игоря Никитина может действовать больше на перспективу, так как им в своей селекционной работе удалось собрать хороших молодых ребят.

Сейчас им просто не хватает опыта именно больших матчей, которые выигрываются не только за счет мастерства, но и многих других качеств. Но опять же они сейчас приобретают этот опыт и, думаю, через пару лет ЦСКА составит конкуренцию СКА.

– В борьбе за Кубок Гагарина?

– Они и сейчас могут ее составить. При этом молодость это, конечно, хорошо, но без опыта им будет точно сложно выиграть Кубок Гагарина.