Войнов сыграет за СКА впервые с февраля

Защитник СКА Вячеслав Войнов примет участие в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда", сообщает официальный Твиттер клуба. Отметим, что хоккеист выйдет на лед впервые с февраля этого года.

Войнов пропустил плей-офф прошлого сезона из-за травмы. В последний раз он выходил на лед 18 февраля в матче "регулярки" против "Торпедо". В прошлом сезоне он набрал 37 (11+26) очков в 48 встречах.