Войнов сыграет за СКА впервые с февраля

Защитник СКА Вячеслав Войнов примет участие в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда", сообщает официальный Твиттер клуба. Отметим, что хоккеист выйдет на лед впервые с февраля этого года.
Войнов пропустил плей-офф прошлого сезона из-за травмы. В последний раз он выходил на лед 18 февраля в матче "регулярки" против "Торпедо". В прошлом сезоне он набрал 37 (11+26) очков в 48 встречах.
Ровно через час стартует встреча с @hcavangardomsk. Отличной игры всем нам!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 21 сентября 2017 г.
Вперед, наш СКА! #АВГСКА pic.twitter.com/dQJCkC3Far
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