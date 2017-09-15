Владислав Третьяк: "Я не выступаю за сокращение клубов КХЛ, а хочу видеть качество"

Президент ФХР Владислав Третьяк после заседания совета директоров КХЛ отметил, что лига приняла решение о поддержке множества детских турниров. Он также добавил, что не выступает за сокращение команд в КХЛ, а хочет видеть качество.

– Руководство КХЛ делает все для развития. У нас есть телеканал, хорошие эксперты, – сказал Третьяк. – Сейчас вот отпраздновали сорокапятилетие игр с канадскими профессионалами. Мы хотим, чтобы к нам приходило как можно больше мальчишек. В Ярославле открываем Академию Федерации хоккея, где будут заниматься лучшие мальчишки того региона. Дальше планируем открывать в Новосибирске и на Дальнем Востоке. Из этих ребят потом будем собирать юниорские и молодежные сборные. Мы уделяем много внимания детскому хоккею. Принято решение выделять большие деньги на "Золотую шайбу" и другие детские турниры. Нам нужен резерв. Сегодня мы приняли решение, что будем поддерживать многие турниры, которые важны для развития детско-юношеского хоккея.

– Выскажите ваше мнение по вопросу сокращения лиги.

– ФХР заинтересована, чтобы хоккей развивался, но хотелось бы, чтобы каждая команда знала свое место. Клубы должны вовремя платить зарплату – когда люди по месяцу не видят денег, это неправильно. Если какой-то город претендует на то, чтобы представлять КХЛ, это должна быть достойная команда с хорошим стадионом, на которую будут приходить болельщики. Я не выступаю за сокращение команд, а хочу видеть качество.

– Сегодня на заседании касались темы антидопинга?

– Было принято решение о выделении денег. Наша главная задача состоит в том, чтобы все наши спортсмены были чистыми. К России пристальное внимание в этом вопросе. Мы все против этого зла. Надо контролировать. Нам нужно восстановить РУСАДА, а пока мы платим деньги другим компаниям, которые проверяют наших игроков. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)