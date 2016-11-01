Владислав Третьяк: "Со временем народ в Китае пойдет на КХЛ"

Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что китайская публика со временем будет более массово ходить на матчи нового клуба КХЛ "Красная Звезда Куньлунь". По его словам, тяжело давать оценку разговорам о том, что число команд в лиге нужно сократить.

– Сейчас хватает разговоров об иностранных клубах в КХЛ. У "Йокерита" финансовые проблемы, у "Медвешчака", рижское "Динамо" идет на последнем месте. У вас не поменялось мнение относительно выступления иностранных клубов в КХЛ? Может, стоит сократить их количество?

– КХЛ изначально задумывалась, как международная лига. Чтобы наш гимн звучал не только в нашей стране, но и в других странах. Чтобы это объединяло хоккеистов. Нам это очень важно было. Посыл был такой, поэтому такую лигу и создали. И финская команда со временем появилась, и шведскую хотели. Такой был акцент. Может, много их, но надо подумать, надо посчитать. Знаю, что Борис Майоров выступил, мол, надо, чтобы в КХЛ было 16 команд. Надо смотреть. Но цель у КХЛ прежняя – это международная лига. Так что я пока не готов ответить на этот вопрос.

– В Китае все плохо с болельщиками.

– Новый вид спорта, надо просто работать. Работать с людьми. Китайцев так много, надо просто показать продукт, продать его, привлечь телевидение, и народ потянется. Этим надо заниматься. Со временем народ пойдет. (Игорь ЕРОНКО)