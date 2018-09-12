Владислав Третьяк: "Считаю, что президент ФХР должен быть в составе совета директоров КХЛ"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение, что он должен находиться в составе совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее стало известно, что он и Вячеслав Фетисов не вошли в новый советов директоров лиги из-за ограничений, установленных законодательством Российской Федерации для депутатов Государственной Думы. Третьяк - член комитета Госдумы по охране здоровья. Фетисов - первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

- Считаю, что президент ФХР должен быть в составе совета директоров, но таковы правила, что я и Вячеслав Фетисов по закону не имеем права там находиться. Мы же все равно в контакте с КХЛ, с нами советуются, наши предложения обсуждают, - цитирует ТАСС Третьяка.