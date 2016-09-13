Владимир Юрзинов: "Куньлунь" в матче с "Сочи" играл намного лучше, чем с "Торпедо"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" (1:3) отметил прогресс команды по сравнению с прошлой игрой. Специалист также отдал должное сопернику.

– Мы сегодня играли намного лучше, чем с "Торпедо". Единственное, что допустили опять несколько ошибок в меньшинстве. При всем при этом, конечно, соперник сыграл здорово, забили нам хорошие голы. При счете 1:3 боролись, играли до конца, и были у нас свои моменты. Здорово играли оба вратаря – Барулин и Макаров. К сожалению, забить второй гол, чтобы зацепиться за игру, мы так и не смогли. Еще раз хочу сказать, что сегодня по игре и по взаимодействию мы смотрелись намного лучше. Будем готовиться к следующему матчу.

– Аналогии между "Куньлунем" и "Сочи" возникают сами собой, команды созданы не в самых хоккейных городах. Что вы думаете по этому поводу? И будете ли вы идти по пути "Сочи" или намерены искать свой путь?

– Нехоккейные города когда-то становятся хоккейными. Главное, чтобы трибуны привлекали зрителей. "Сочи" два последних сезона попадает в плей-офф. Считаю, что это очень хороший показатель, учитывая, что команды очень равные в чемпионате играют. Команды, которые попадают в плей-офф, могут назвать это достижением. Хоккей развивается, хорошо, что он есть в Сочи, и хорошо, что он сейчас появляется в Китае. Это очень интересный вид спорта, который должен привлекать зрителей, а в каких городах – неважно. Главное, чтобы игра нравилась людям.