Владимир Воробьев: "Для "Динамо" плей-офф уже идет и каждое очко на вес золота"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после поражения от ЦСКА (2:3Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что ждет возвращения в строй травмированных игроков. Наставник бело-голубых признал, что игра против сильного соперника в лице армейцев получилась тяжелой.

– Хорошая игра, – сказал Воробьев. – Это дерби, ребята бились с сильной командой. Эта игра доказала, что у нас есть характер и динамовский дух. Мы будем биться в каждом матче, несмотря на соперника. Ждем травмированных ребят. Стараемся ставить молодежь, даем им шанс на будущее. Тяжелый был матч. Завтра восстановимся и с хорошим настроением поедем на выезд. Для нас плей-офф уже идет и каждое очко на вес золота.

– Долгое время команды играли 4 на 4 из-за удаления, а при игре 3 на 3 было больше моментов. Для кого было выгоднее играть 3 на 3, и была ли мысль умышленно сделать остановку матча?

– У меня не было такой мысли. Старались выжимать из того, что было.

– Как оцените игру Бочарова?

– И Бочаров, и вся команда сегодня пласталась. Я зашел после матча поздравил ребят, они бились, взяли очко, помогали вратарю. В каких-то моментах Иван нас подтащил. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)