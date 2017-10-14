Владимир Воробьев: "Динамо" нужно учиться играть все 60 минут"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после победы над "Сочи" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда неплохо начала игру. По словам наставника, его подопечные провалили второй период, но все-таки вытащили встречу.



- Хороший был хоккей, но не для тренеров, - приводит официальный сайт "Динамо" слова Воробьева. - Неплохо начали игру, особенно первый период. Второй, очевидно, провалили. Нужно учиться играть все 60 минут, правильно строить оборону и атаку. Я благодарен команде, что бились до конца и вытащили игру.

- Что сказали команде во время овертайма?

- Стали нарушать дисциплину, появились пробелы. Взял 30 секунд, дал наставление больше бросать, делать на этом акцент. Как итог, мы довольны, что взяли 2 очка.