Владимир Ткачев: "Очень хотел забить за "Салават"

Нападаюший "Салавата Юлаева" Владимир Ткачев после победы над "Витязем" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команде потребовался целый период, чтобы втянуться в игру. Напомним, что форвард забросил свою первую шайбу за клуб после перехода из "Адмирала".

– Мы хорошо играли. В принципе в первом периоде где-то втягивались в игру, а потом все добавляли и добавляли. Отсюда и результат.

– Свою первую шайбу за "юлаевцев" вы забросили на "Уфа-Арене". Какие эмоции?

– Положительные эмоции, я очень хотел забить. Сегодня получилось так удачно.

– Сегодня вы много брали игру на себя, смело шли в обводку и отдавали много обостряющих передач. Так хотели проявить себя перед уфимскими болельщиками?

– В принципе надо в каждой игре так делать. Конечно, и перед болельщиками тоже старался, но нужно так стараться в каждом матче и тогда все будет хорошо.

– Вы впервые вышли на лед "Уфа-Арены" в форме "Салавата Юлаева". Каково игралось здесь?

– Болельщики здорово нас поддерживали, это наш шестой игрок. Спасибо за то, что пришли к нам на игру.

– Как оцениваете игру вашего звена с Саюстовым и Бурдасовым? Насколько комфортно выступать с этими партнерами?

– Мы с Димой Саюстовым давно вместе играем, а Бурдасов хорошо нас понимает. С каждой игрой все добавляем и добавляем.