Владимир Ткачев: "Не видел, как забрасывал свою первую шайбу в матче против "Сибири"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (3:2) отметил, что игра выдалась тяжелой. Отметим, что в минувшей встрече форвард оформил дубль.

– Здорово, что сумели выиграть сегодня, была тяжелая игра, соперник играл очень здорово, – цитирует "Бизнес Онлайн" Ткачева. – Все ребята молодцы, сыграли достойно, здорово. С чем связано сложное начало? Не ошибается тот, кто ничего не делает, может быть, это из-за переизбытка желания.

– Как можете прокомментировать момент с первой заброшенной шайбой?

– Хочу отметить хорошую работу крайних нападающих. Гол я сам не видел, там был защитник передо мной, я просто бросал по воротам.

– Вы четвертый матч подряд забиваете. Что мешало так играть с начала сезона?

– Да ничего не мешало. Со стороны это выглядит так, что когда человек долго не забивает, то он играет плохо, а потом начинает забивать, и все вдруг хорошо. Были моменты и до этого, где-то не везло.

– Насколько изменило игру вашего звена появление Клинкхаммера?

– И Роб, и Стас Галиев игроки хорошего уровня, мы пытаемся найти взаимопонимание, разговариваем между собой.