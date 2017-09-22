Владимир Ткачев: "Адмирал" отдал шесть очков на ровном месте, это недопустимо"

Нападающий "Адмирала" Владимир Ткачев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (6:7 ОТ) остался недоволен результатом встречи. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет заброшенную шайбу и две передачи.

– Для "Спартака", наверное, суперигра, а для нас – нет, – цитирует "Р-Спорт" Ткачева. – Выигрывать 6:4, а потом проиграть в овертайме – так играть нельзя, как мы сегодня. Надо побеждать. Поражение обидное, но мы уже третью игру так проигрываем. Отдаем шесть очков в последних играх на ровном месте, это просто недопустимо.

Когда Александров открытый, я всегда отдам пас, приятно с такими партнерами играть. В эпизоде с первым голом я просто катнул в сторону ворот, а он оказался в нужном месте. Стараюсь помогать команде чем могу. Нельзя ставить свои амбиции выше командных, поэтому я, как и все, собой недоволен в последних матчах.