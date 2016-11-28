Владимир Крикунов: "У "Автомобилиста" по-прежнему проблемы с игрой в большинстве"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (3:2 Б) отметил, что команда потратила много сил в предыдущей игре. По словам специалиста, у команды по-прежнему есть проблемы с реализацией большинства.

– "Автомобилист" в предыдущем матче потратил много сил и эмоций, - приводит пресс-служба "Автомобилиста" слова Крикунова. - Сегодня с утра старались настроить ребят. По ходу матча заработали 6 минут большинства, однако ничего не смогли сделать. Большинства толкового пока у нас нет. Во втором периоде поработали и забили, однако затем допустили несколько грубых ошибок. Если бы их не было, мы бы не пропустили эти 2 гола. Хорошо, что смогли не пропустить в овертайме и добыли победу в серии буллитов. Игроки собрались и работали, сделали все, что было в их силах.

– Каково состояние здоровья Никласа Андерсена?

– У него тяжелая травма, выбит палец на руке и раздроблена костяшка на кулаке. Поэтому, думаю, вряд ли он в этом году сыграет. Что касается Голышева, через игру он сможет вернуться в строй.