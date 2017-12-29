Владимир Крикунов: "Приятно заканчивать год на первом месте"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после победы своих подопечных над московским "Динамо" (4:3) в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ заявил, что очень рад закончить календарный год на первом месте в конференции. Он отметил, что предупреждал своих игроков о силе "Динамо" при счёте 4:1, но это не уберегло команду от нервной концовки.

- Начали хорошо, хотя и у "Динамо" были моменты, такие же, в принципе, как у нас. Нам удалось забить, им нет. Повели 4:1, успокоились - хотя в раздевалке во втором перерыве я предупреждал ребят, что "Динамо" есть "Динамо" и что они не бросили играть, бьются, стараются. Однако нервной концовки избежать не удалось, хотя должны были спокойно доигрывать. Пришлось после двух пропущенных голов спасать игру - перешли на три звена. Хорошо. Что так все закончилось.

- Довольны игрой Хрипунова сегодня?

- Да, доволен. Когда Миловзорова нет, мы его ставим.

- У тройки Крикунов - Кучерявенко - Хрипунов есть будущее?

- Они успешно играли в этом году с начала чемпионата вместе. Мы выиграли несколько игр благодаря этому звену. У нас почему-то так получается в этом сезоне, что то одно звено помогает выигрывать, то другое.

- В душе сегодня верили, что уйдёте на новогодние праздники во главе восточной конференции или не задумывались об этом?

- Мы краем глаза следили за матчем в Новосибирске, но не верили, что "Ак Барс" сегодня проиграет. У них Азеведо вышел. Для нас хорошо все сложилось, приятно заканчивать год на первом месте. (Алексей МАКСИМОВ)