Владимир Крикунов: "После последних поражений "Динамо" отступать было некуда"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов после победы над "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команде отступать было некуда. Также он добавил, что все игроки старались и боролись.

– После последних поражений нам отступать было некуда, - цитирует пресс-служба клуба Крикунова. - Уже самое последнее место было только за спиной. Поэтому ребята настроились и удачно забили в начале. Потом сыграли в целом довольно строго. Хотя и у "Сочи" было достаточно моментов, чтобы забить. Но наш вратарь сыграл надежно. Хорошо, что не пропустили. Особенно в концовке второго периода было тяжело. И в начале третьего, когда схлопотали удаление. Все ребята старались, боролись. Все молодцы.