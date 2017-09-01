Владимир Крикунов: "Куньлунь" хорошо чувствует все единоборства"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после поражения от "Куньлуня" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил организованные действия соперника. При этом специалист подчеркнул, что екатеринбуржцы хотели победить в первой домашней игре в сезоне.

– Очень хотели выиграть первый матч дома, при своих зрителях. Но соперник сыграл очень организованно и мы не смогли забить в первом периоде, – сказал Крикунов. – А когда забиваешь одну шайбу на последней минуте, отыграться уже тяжело. Мы знали, что "Куньлунь" – очень хорошая команда. Им удались все игры в этом сезоне, за исключением матча с "Нефтехимиком". Мы знали, что после трех выходных дней они будут прилично смотреться.

– Ожидали, что соперник сыграет столь дисциплинированно? Всего два удаления.

– Мы просмотрели их игры, это сюрпризом не стало. Команда очень дисциплинированная и, что важно, мастеровитая. Они очень хорошо чувствуют все единоборства.

– Первые два периода соперник вас перебросал. Ваши игроки все старались улучшить позицию.

– Да, есть такой момент. Игрокам неудобно, они стараются улучшить позицию. Но когда игрокам неудобно и вратарям неудобно – надо бросать. Лучшее – враг хорошего.

– На вбрасываниях ожидаемо уступили?

– ﻿﻿В какой-то степени, да. Молодой игрок был на вбрасываниях. Мы хоть и занимаемся этим компонентом на каждом занятии, есть куда расти. У нас Паре хорошо играет на вбрасываниях. Торченюк – 50 на 50. (Алексей МАКСИМОВ)