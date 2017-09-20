Владимир Крикунов: "Белоруссия и Россия — это практически одна страна, а мы делаем их легионерами"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов считает неправильным решение признать белорусских хоккеистов легионерами. Также специалист отметил, что местным игрокам минского "Динамо" нужно стать лидерами в команде, чтобы улучшить результаты сборной.

– Считаю, в Белоруссии спокойно можно совмещать хорошее выступление минского "Динамо" и успешные результаты сборной, – цитирует "Прессбол" Крикунова. – У вас в стране хватает хоккеистов, которые могут играть в КХЛ. Просто их надо подтянуть. Нужно, чтобы появился костяк – и потихонечку вводить, и активно задействовать молодежь. Одного-двоих исполнителей всегда можно ставить в состав.

Понятно, что есть сборная и вся хоккейная работа будет оцениваться сквозь призму достижений национальной команды. Но если белорусы не будут лидерами в "Динамо", они не станут лидерами в сборной. Конечно, признание ваших хоккеистов легионерами в российских клубах КХЛ – плохо. Ведь Белоруссия и Россия – это практически одна страна, а мы делаем их легионерами. Есть ли шанс на то, что лимит отменят? Полагаю, нет. Надо привыкать жить в сегодняшних реалиях.