Владимир Крикунов: "Автомобилист" рано успокоился, в восьмерку еще не попали"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после поражения в домашнем матче чемпионата КХЛ (2:4) от "Барыса" признал, что у команды есть проблемы в атаке и пообещал в следующей игре вернуть на лед Никиту Трямкина, пропускавшего игру по решению тренерского штаба.

– Поздравляю соперника с победой. Забивать надо. В игре с "Сибирью" мы забросили одну шайбу, сегодня, можно сказать, одну. Нападающие одну забили, и одну защитник Василевский. Соперник хорошо сыграл на контратаках. Мы пропустили и полезли вперед. Лезли, лезли и не забили. Зато забили нам. Нападающие должны забивать. Рано успокоились, мы в восьмерку еще не попали. Надо достойно доиграть чемпионат. Играем дома, полный дворец болельщиков – а у нас при 43 бросках в створ еле-еле две шайбы забиваем.

– Трямкина в следующей игре вернете на лед?

– Да, вернем. Он работает.

– Про реализацию вы сказали, а как оцените игру в обороне?

– Трямкина вернем – все нормально будет. Лямин вылетит.