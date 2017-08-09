Владимир Крикунов: "Автомобилист" провел все матчи на пределе возможностей"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после завершения Кубка губернатора Нижнего Новгорода в интервью "Известиям" сообщил о том, что остался доволен игрой своей команды. По словам специалиста, екатеринбуржцы выкладывались в каждом матче турнира.

- Удовлетворены выступлением "Автомобилиста" на турнире в Нижнем Новгороде? - вопрос Крикунову.

- Наши ребята проводят все игры на пределе возможностей, что и дает результаты для нынешней стадии подготовки к сезону. С учетом того, что мы играли четыре матча подряд и почти всегда ротировали звенья, итоги этих встреч можно назвать приемлемыми. Лишь в овертайме проиграли "Ак Барсу" и "Салавату Юлаеву", очень сильным соперникам.

Причем в матче с казанцами мы отыгрались в основное время со счетом 1:3, несмотря на возникший форс-мажор после истории с кражей формы, после которого не смогли выйти на поле Алексей Михнов, Рок Тичар и Михал Чайковски. Так что все на хорошем уровне, если не считать определенных ошибок, над устранением которых мы работаем.

Тем более первые три матча играли три дня подряд, а после тяжелого матча против "Салавата" уже через сутки вышли на лед против хозяев турнира "Торпедо" и достойно выступили, проиграв с минимальным счетом (3:4).

- После истории с кражей экипировки быстро удалось отыскать подходящие коньки для хоккеистов, которые через сутки вышли на лед против "Спартака"?

- Мы привезли запасную форму, которую оставили в Екатеринбурге. Наш администратор доставил все это в течение суток. Украли же не только коньки, но и клюшки, шлемы, трусы. Четыре пары коньков, тридцать клюшек... Правда, клюшки были старые. Я сказал администраторам: "Давайте их уберем". Решили подстраховаться и все новые клюшки увезли в гостиницу. А вратарские отнесли в тренерскую комнату и закрыли. Но все в тренерскую ведь не положишь...

- Чайковски переживал, что ему снова придется делать на заказ коньки по его размеру. Как справились с этой проблемой?

- Ну, коньки мы ему привезли другие, он неплохо в них отыграл. Пускай и дальше в них играет, пока не сделает новые. Не думаю, что он всю жизнь выступал в эксклюзивных коньках. Когда-то, наверное, играл и в валенках.