Владимир Крикунов: "Автомобилист" должен выйти в плей-офф, а дальше будем смотреть"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов в интервью "Известиям" сообщил о том, что его все устраивает в календаре предстоящего сезона КХЛ. По словам специалиста, он является одинаковым для всех команд лиги.

- КХЛ долго утверждала календарь предстоящего сезона. Вас он устраивает? - вопрос Крикунову.

- Нормальный календарь. В принципе сейчас он для всех одинаковый. Куда деваться-то? Сделали и сделали... Все под сборную. Осталось только сыграть в Корее.

- Вы с руководством "Автомобилиста" уже конкретизировали задачи на сезон?

- Нет. Ну а какие сейчас могут быть задачи? Понятное дело, в первую очередь надо попасть в плей-офф. А дальше будем смотреть.