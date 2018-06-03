Владимир Кречин: "Лада" ничего не нарушила при обмене прав на Зернова в "Авангард"

Спортивный директор "Лады" Владимир Кречин отметил, что тольяттинский клуб ничего не нарушил при обмене прав на нападающего Дениса Зернова в "Авангард".
"Лада" и "Югра", покинувшие КХЛ после сезона-2017/18, в пятницу объявили о переходе соответственно Зернова и Павла Варфоломеева в "Авангард". Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин в субботу заявил, что клубы не могли произвести обмен, потому что потеряли права на игроков.
- Лада" при обмене Зернова в "Авангард" ничего не нарушала, - цитирует Еричина "РИА Новости". - Мы действовали согласно Положению "О порядке распоряжения спортивными правами на игроков ХК "Лада" и ХК "Югра". Обмен прав был произведен ровно в тот момент, когда появилась техническая возможность его произвести. Этот обмен был зарегистрирован лигой. Хоккеист просто не успел получить статус "Конфликт", чтобы подать заявление для признания его неограниченно свободным агентом.
Дополнительная информация
- Металлург Мг (хоккей)
- Авангард Омск
- Югра
- Лада (Хоккей)
- Владимир Кречин
- Геннадий Величкин
- Павел Варфоломеев
- Денис Зернов