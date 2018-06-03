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Владимир Кречин: "Лада" ничего не нарушила при обмене прав на Зернова в "Авангард"


Спортивный директор "Лады" Владимир Кречин отметил, что тольяттинский клуб ничего не нарушил при обмене прав на нападающего Дениса Зернова в "Авангард".

"Лада" и "Югра", покинувшие КХЛ после сезона-2017/18, в пятницу объявили о переходе соответственно Зернова и Павла Варфоломеева в "Авангард". Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин в субботу заявил, что клубы не могли произвести обмен, потому что потеряли права на игроков.

- Лада" при обмене Зернова в "Авангард" ничего не нарушала, - цитирует Еричина "РИА Новости". - Мы действовали согласно Положению "О порядке распоряжения спортивными правами на игроков ХК "Лада" и ХК "Югра". Обмен прав был произведен ровно в тот момент, когда появилась техническая возможность его произвести. Этот обмен был зарегистрирован лигой. Хоккеист просто не успел получить статус "Конфликт", чтобы подать заявление для признания его неограниченно свободным агентом.

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https://rsport.ria.ru/hockey/20180603/1137607465.html

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