Владимир Федосов: "Шестеркин сыграет против "Куньлуня", Зубарев вернется к следующему матчу"

Тренер СКА Владимир Федосов в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" рассказал об изменениях в составе команды и отметил, что у армейцев не будет проходных матчей в конце сезона.

– Все ли готовы после выезда?

– Вернулись, все выспались. Вчера была тренировка, подготовились к матчу с "Куньлунем".

– Рады видеть Андрея Зубарева на льду. Когда он будет готов сыграть?

– Высока вероятность, что он выйдет уже в следующем матче. Он уже готов физически, тренировался.

– Кто сегодня сыграет в воротах?

– Сегодня играет Игорь Шестеркин. Пора – он уже довольно давно отдыхает.

– В Шанхае СКА разгромил "Куньлунь", сейчас соперник наверняка зол и жаждет реванша.

– Сейчас игры все напряженные. Если посмотреть на вчерашние матчи – "Северсталь", "Спартак" играли против лидеров и обыграли их, всем нужно попадать в восьмерку, у всех есть задачи. Проходных игр не будет.